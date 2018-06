Rubata in spiaggia carrozzina per disabili

(Foto Facebook Michela Mirani)

Sul lungomare di Pesaro, ai Bagni Sole N. 47, è stata rubata una carrozzina per bimbi disabili, modificata con ruote che possono scivolare sulla sabbia e messa a disposizione dei ragazzi con difficoltà motorie che vogliono andare in spiaggia e godersi l'estate. L'appello per ritrovarla è stato lanciato su Facebook da Michela Mirani del Movimento italiano disabili. "A chi l'ha sottratta chiedo di mettersi una mano sulla coscienza e di riportarla - scrive Mirani - L'abbiamo realizzata con amore per metterla a disposizione dei bambini con difficoltà motorie".