Medici di guardia, arriva la 'scorta' degli alpini

Nuovi 'angeli custodi' con la piuma nel cappello veglieranno sulla sicurezza delle guardie mediche, sia durante le visite in ambulatorio sia in caso di attività al domicilio dei pazienti. Il progetto parte a Pordenone, grazie a un protocollo operativo sperimentale siglato dall'Ordine dei medici provinciale, dalla sezione locale dell'Associazione nazionale alpini e dall'azienda per l'assistenza sanitaria (Aas) n. 5 Friuli Occidentale.

"Finalmente una risposta concreta dopo la scia di aggressioni subite negli ultimi mesi dai medici in servizio di guardia medica - afferma Tommasa Maio, segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale Continuità assistenziale, Fimmg Ca, commentando il protocollo d'intesa - Si tratta di un'iniziativa sperimentale molto utile, che incrementerà la sicurezza per i medici con l'impiego di volontari dell'Associazione nazionale alpini di Pordenone non solo nelle sedi di Continuità assistenziale, ma anche per accompagnare i professionisti durante le visite domiciliari. Ci auguriamo che presto questa sperimentazione nasca anche in altre realtà della Penisola".

Il protocollo - valido fino al 31 dicembre 2018 e rinnovabile - impegna le parti a lavorare congiuntamente per garantire la presenza negli ambulatori di guardia medica di volontari dell'Associazione alpini, che faranno anche da 'scorta' ai camici bianchi nelle attività esterne. L'Aas 5 fornirà l'opportuna copertura assicurativa alle 'penne nere' volontarie, che in caso di necessità potranno attivare le forze dell'ordine. Sul progetto sono stati infatti coinvolti anche il Prefetto e il Questore della Provincia di Pordenone, e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza.

L'obiettivo - si legge nel protocollo - è quello di garantire una "presenza autorevole" che possa fare da deterrente a eventuali aggressioni, assicurando "supporto nei confronti degli operatori di Continuità assistenziale e degli utenti del Servizio", e definendo "programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso le attività degli operatori di Continuità assistenziale". Sono previsti "confronti periodici tra le parti in merito ai risultati percepiti" dell'iniziativa, nonché il possibile "allargamento dell'intesa anche ad altri soggetti che vorranno formalizzare il loro impegno nella costruzione comune di un sistema di accompagnamento e supporto degli operatori sanitari".

"Nel corso del 2018 - si legge ancora - verranno condotte delle verifiche congiunte, in base all'esito delle quali si procederà a definire un calendario per la progressiva applicazione del protocollo. In base ai risultati certificati dalle parti, verrà adeguato il protocollo ed estesa la sua operatività".