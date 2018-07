Tenta di avvicinare ministro Grillo, allontanato

Giulia Grillo (fotogramma)

Ha cercato di avvicinarsi al ministro della Salute Giulia Grillo, all'ingresso dell'ospedale del Mare di Napoli, per denunciare un episodio di malasanità vissuto nei giorni scorsi. L'uomo, molto agitato, è stato subito allontanato dalla scorta del ministro, che ha proseguito la visita.

L'uomo ha poi raccontato di voler denunciare quanto accaduto al II policlinico universitario di Napoli, dove le visite sono state sospese per ore - a suo dire - per un'inaugurazione a cui era presente il governatore Vincenzo De Luca. "Se non mi sentono, vado nel palazzo di fronte e mi butto giù", ha urlato mentre intorno cercavano di calmarlo.

"Voglio rassicurare tutti: sto bene e non mi è successo niente. Si trattava soltanto di un cittadino che voleva consegnare una denuncia per un episodio che gli era capitato con la sanità pubblica". Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, subito dopo l'episodio.