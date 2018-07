Giulia Grillo apre a localizzatori Gps per autistici

(Fotogramma)

"Sono vicina alle persone autistiche e alle loro famiglie, così come a tutti i cittadini fragili, e volentieri raccolgo proposte per impegnarci insieme a migliorarne nel concreto le condizioni di vita". Così la ministra della Salute, Giulia Grillo, risponde via Facebook all'appello per la sicurezza delle persone con autismo lanciato nei giorni scorsi dal giornalista Gianluca Nicoletti, perché sia preso in considerazione lo studio di un localizzatore salvavita Gps personalizzato.

"Dobbiamo fare di tutto - scrive Giulia Grillo nel suo post - perché non si ripetano casi come quello della piccola Iushra, affetta da autismo e da 10 giorni dispersa nel bosco dove si trovava in gita affidata ad operatori".

Nel suo appello Nicoletti, padre di Tommy, ragazzo autistico, aveva spiegato che è stato già "sottoposto ai ricercatori del team del +Lab del Politecnico di Milano, diretto da Marinella Levi, lo studio di una cover della componente elettronica che risponda alle esigenze di un soggetto autistico. I giovani designer ed esperti in stampa 3d sono disponibili a fare uno studio sui materiali e sull’ergonomia dell’oggetto che vorremmo assemblare per il nostro specifico uso di rintracciare un autistico che ha perso l’orientamento".