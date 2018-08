Virus Nilo, un altro morto

(Afp)

Un altro morto per il West Nile, prima vittima in Veneto. A darne notizia l’assessore alla Sanità regionale, Luca Coletto, che in una nota riporta l'ultimo aggiornamento del bollettino sulla sorveglianza delle arbovirosi, dal quale risulta che alla data di ieri risultano confermati "19 casi, ai quali, purtroppo, si è aggiunto il decesso di un anziano di 79 anni residente in provincia di Verona, colpito dalla forma neuroinvasiva del virus". Di due giorni fa la notizia del decesso di un uomo di 77 anni, che aveva già dei problemi cardiorespiratori, morto al Policlinico di Cona (Ferrara) dopo aver contratto il virus.

"Dall’inizio di giugno - ha riferito Coletto - la direzione regionale prevenzione ha posto un'attenzione particolare alla sorveglianza e al controllo delle malattie trasmesse da vettori attivando tutti i soggetti interessati, in primis le aziende Ulss. Con una nota inviata il 30 luglio dalla stessa direzione l’attenzione al verificarsi di casi di infezione umana da West Nile è stata elevata ai massimi livelli e il Piano regionale vettori 2018 è attuato in ogni sua parte".

"Sono addolorato per la morte di questa persona e rivolgo le condoglianze ai famigliari - ha aggiunto l’assessore alla Sanità regionale - ma corre l’obbligo di ricordare, per non accendere timori ingiustificati, che gli esperti indicano che un evento così grave si verifica nello 0,1% dei casi di infezione".

La nota inviata dalla direzione Prevenzione regionale alle Aziende Ulss - ricorda un comunicato - raccomanda di "rafforzare ulteriormente la vigilanza e la valutazione dell'efficacia degli interventi di disinfestazione effettuati dai Comuni". "Le misure di controllo del vettore sono al massimo - garantisce Coletto - e, al verificarsi di ciascun caso umano, sono prontamente attivati interventi di disinfestazione supplementari come indicato dal Piano Vettori 2018. Ogni Pronto soccorso e ogni ospedale del Veneto - aggiunge l'assessore - tengono la guardia alta e sono in grado di diagnosticare e curare velocemente i casi che dovessero presentarsi".

"Alla gente - è l'appello di Coletto - chiediamo non paura ma attenzione e collaborazione, perché anche semplici comportamenti singoli sono importantissimi, come proteggersi con uno dei tanti efficaci repellenti disponibili ed evitare accumuli d'acqua stagnante nei giardini e nei sottovasi di fiori, dove le zanzare depongono le uova e proliferano".

La nota della Regione alle Aziende Ulss contiene numerosi altri consigli utili: all'aperto, dal crepuscolo in poi, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte possibile del corpo, come pantaloni lunghi ed abiti a manica lunga; usare repellenti cutanei per uso topico prestando alle indicazioni per l'uso riportate; cercare, nei limiti del possibile, di alloggiare in ambienti climatizzati o comunque dotati di zanzariere alle finestre; in caso di presenza di zanzare all'interno dei locali, utilizzare spray a base di Piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure diffusori di insetticida elettrici, aerando bene i locali prima di soggiornarvi.