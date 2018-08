Sindacati, incertezza inaccettabile su vaccini

"La confusione e l’incertezza sui vaccini è inaccettabile". "Crediamo che si debba fare rapidamente chiarezza eliminando ogni dubbio e incertezza interpretativa delle norme e degli indirizzi amministrativi. Alla base deve esserci il rispetto del diritto allo studio e la buona gestione delle soluzioni che non debbono e non possono essere a carico delle scuole". Lo affermano in una nota congiunta i segretari generali e i responsabili di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil, nella quale chiedono "un urgente incontro col Miur".

"Sia le famiglie che le scuole - proseguono i sindacati - hanno bisogno di disposizioni chiare e giuridicamente fondate: al contrario il delicato tema delle vaccinazioni e dell’accesso alla scuola pubblica continua ad essere utilizzato per l’ennesima polemica ed è oggetto di pesanti strumentalizzazioni".

"Riteniamo indispensabile - si legge ancora nel comunicato - che ogni disposizione organizzativa che pone oneri e responsabilità a carico dei dirigenti scolastici e delle segreterie delle scuole debba essere oggetto di informazione sindacale e per questo chiediamo di essere convocati al più presto".