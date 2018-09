Vaccini, spunta emendamento che proroga autocertificazione

(Fotogramma)

Prorogata da un nuovo emendamento, dopo quello di ieri che confermava l'obbligo vaccinale, la possibilità per i genitori di presentare l'autocertificazione delle immunizzazioni per l'ingresso ad asili nido e scuole materne dei propri figli. A presentarlo oggi i relatori M5S del decreto Milleproproghe. La circolare Grillo-Bussetti consentiva l'autocertificazione per l'anno scolastico 2018/19.

L'emendamento è stato depositato presso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera per evitare "problematicità" e "semplificare l'attività amministrativa" ad anno scolastico già iniziato. Il nuovo emendamento dunque rafforza la circolare del ministro della Salute Giulia Grillo e consente ai bambini di poter iniziare l'anno scolastico grazie a una autocertificazione che varrà fino a marzo 2019.