Legionella, due nuovi casi

La legionella colpisce anche in Brianza. Nei giorni scorsi due persone sono state ricoverate nell'ospedale di Desio e per entrambe i test hanno confermato la positività al batterio che da quest'estate ha fatto registrare un boom di casi in diverse zone della Lombardia.

I due pazienti ricoverati a Desio, riferiscono dalla struttura, sono un 78enne residente a Cesano Maderno, già affetto da più patologie, arrivato in pronto soccorso per difficoltà respiratorie e ricoverato giovedì 13 settembre in Rianimazione generale, "in prognosi riservata". E un 89enne, residente a Desio, ricoverato da domenica 9 settembre in Medicina. Anche lui pluripatologico, si era presentato in pronto soccorso per difficoltà respiratorie. "Le sue condizioni cliniche sono stabili" assicurano i medici.