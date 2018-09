Capo Gabinetto ministro Grillo lascia

Alfonso Celotto con il ministro della Salute Giulia Grillo

"Dopo mesi di proficua collaborazione, il professor Alfonso Celotto sta per assumente nuove cariche istituzionali. Lo ringrazio molto per essere stato il mio Capo di Gabinetto in questi impegnativi mesi di insediamento del nuovo Governo e sono certa che non mancheranno ulteriori occasioni di lavorare assieme". Così il ministro della Salute Giulia Grillo su Instagram. Il messaggio è pubblicato sotto la foto che ritrae il ministro con l'ex Capo di Gabinetto, Alfonso Celotto.

Alfonso Celotto, nato a Castellammare di Stabia nel 1966, si è laureato in Giurisprudenza alla Luiss e ha un dottorato di ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico. Dal 2002 è professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università Roma Tre. Dal 2008 al 2013 è stato professore a contratto di Teoria e tecnica della normazione alla Facoltà di Giurisprudenza della Luiss. E’ stato Capo di Gabinetto e Capo Ufficio legislativo dei ministri Bonino, Calderoli, Tremonti, Barca, Trigilia, Guidi. Dal 2015 al 2016 è stato Commissario straordinario dell'ospedale Israelitico di Roma. E' autore di oltre 400 monografie, articoli, note e voci enciclopediche sulle principali riviste scientifiche. E' commendatore della Repubblica italiana.