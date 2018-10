Grillo: "Via superticket e niente tagli alla sanità"

(Fotogramma)

"Il superticket e il ticket sui farmaci alimenta le diseguaglianze. Quanto alle liste di attesa, è un tema su cui sto mettendo il massimo dell'impegno. Punto ad abolire il superticket, o almeno a ridurlo per la maggior parte, già in questa legge di Bilancio". Così la ministra della Salute, Giulia Grillo, ospite di 'Tagadà' su La7. Mentre per intervenire sulle liste di attesa, ha aggiunto Grillo, "datemi almeno un anno".

"Non posso ancora dire le cifre ma ci saranno più risorse per la sanità, e tagli non ce ne saranno (salvo gli sprechi). Un primo passaggio sarà l'abolizione del superticket", ha assicurato.