Silvestro Scotti rieletto segretario Fimmg

Silvestro Scotti al 75.esimo congresso Fimmg

Silvestro Scotti è stato riconfermato segretario generale nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). La rielezione è avvenuta oggi nella giornata di chiusura del 75.esimo congresso della Fimmg a Domus de Maria (Cagliari). "Il bilancio degli ultimi 2 anni è sicuramente positivo: sono stati raggiunti traguardi importanti – ha sottolineato Scotti – Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e mettersi subito al lavoro fissando gli obiettivi per il prossimo quadriennio. Manterremo alta l’attenzione sulla prossima legge di Bilancio, ribadendo la necessità di investire in salute e di avere conferme sull’aumento del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, per rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione e incidere positivamente sul rapporto deficit-Pil".

"Bisogna inoltre prevedere provvedimenti legislativi extra Fsn che individuino investimenti per favorire la natura imprenditoriale e autonoma della Medicina Generale - ricorda Scotti - Continuerà il nostro impegno su temi per noi di importanza strategica come il superamento dell’attuale impostazione dei piani terapeutici, per farmaci ormai di primo impiego nell’area della medicina generale. Ai medici di medicina generale attualmente è impedito di prescrivere questi farmaci, senza nessuna evidenza scientifica e a questo punto riteniamo solamente per motivazioni economiche".

Oggi è stata rieletta anche la squadra che insieme a Scotti guiderà il sindacato per i prossimi 4 anni: componenti dell’Esecutivo nazionale e vice segretari Pier Luigi Bartoletti, Nicola Calabrese, Fiorenzo Massimo Corti, Domenico Crisarà, Renzo Le Pera, Malek Mediati. Segretario del segretario Alessandro Dabbene. Giacomo Caudo è stato eletto presidente mentre Stefano Zingoni nominato presidente onorario della Fimmg.