"Senza di noi solo i miracoli", medici in piazza a Roma

(Foto Adnkronos)

Camici bianchi, bandiere, cartelli e fischietti per manifestare contro le politiche del governo che "non rispettano la sanità pubblica". Da questa mattina diverse centinaia di medici del Ssn sono in sit-in in piazza Montecitorio a Roma, davanti alla Camera dei deputati. "Senza medici restano solo i miracoli" e "nei prossimi anni mancheranno 45mila medici e dirigenti sanitari" sono alcuni dei cartelli indossati dai camici bianchi. Fra loro, molti i giovani dottori e specializzandi anch'essi "arrabbiati per i pochi investimenti in sanità". Sono presenti tutte le sigle sindacati dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici con il presidente Anelli.

I sindacati hanno anche già indetto due giornate di sciopero a novembre. "Chiediamo maggiore attenzione per il Ssn perché il miliardo messo a disposizione dall’attuale governo nel Def era già stato stanziato dall’esecutivo guidato da Gentiloni - afferma Carlo Palermo, segretario dell’Anaao-Assomed - Vogliamo un contratto dignitoso e pur essendo un obbligo per le regioni mettere da parte le risorse per il rinnovo, molte hanno stornato quei soldi per garantire l’accesso alle cure. Siamo da anni di fronte a un sottofinanziamento del sistema, i dati dicono che l’investimento in sanità si è ridotto dello 0,3% ogni anno dal 2009. Così si muore. Abbiamo chiesto - aggiunge Palermo - un incontro a tutti i ministri interessati: la Grillo, Tria e la Bongiorno. Devono darci delle risposte".

Sul tavolo c'è "l'assunzione di personale, perché mancheranno a breve 20mila medici e 50mila infermieri, l'allargamento delle borse di specializzazione, lo stop alle violenze sui medici, il rinnovo del contratto, perché siamo stanchi e non possiamo pagare noi per le inefficienze del sistema sanitario che non è finanziato adeguatamente - chiede al governo Andrea Filippi, segretario Fp Cgil medici - Oggi siamo in piazza ma a che punto dobbiamo arrivare? Lo scopo di questo governo e dei precedenti è quello di distruggere il Ssn". "Per fermare lo sciopero ci vorrebbe un grande segno di buona volontà - sottolinea Giovanni Sgroi, presidente vicario del Fesmed - per il rinnovo del contratto servono 550 milioni, ma soprattutto serve cambiare il sistema".