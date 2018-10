Vivremo di più, ecco quanto

(Fotogramma)

Entro il 2040 la speranza di vita, a livello mondiale, aumenterà di 4,4 anni. Per le donne la vita media si attesterà a 80 anni, secondo un recente studio pubblicato su 'Lancet' e basato sui dati 1990-2016 del Global Burden of Disease Study, condotto in 195 Paesi.

Più in particolare, per il 2040 i numeri indicano una speranza di vita di 79,7 anni per le donne e di 74,3 anni per gli uomini. Gli esperti indicano che in 59 Paesi la vita media arriverà a 80 anni. E' il caso della Cina che salirà al 39esimo posto al mondo con una vita media di 81,9 anni.

Persisteranno però le ineguaglianze. Se infatti alcune aree del mondo guadagneranno fino a 7,8 anni per gli uomini e 7,2 per le donne, altre regioni resteranno ai livelli del rapporto 2016.