Bitcoin a picco: -30% in una settimana

(Foto Afp)

Bitcoin a picco. La criptomoneta ha perso oltre il 30% del proprio valore rispetto all'inizio della settimana, come evidenzia la piattaforma CoinDesk, che monitora l'universo delle 'cryptocurrencies'. In un mercato che fatica a trovare spiegazioni per le fluttuazioni, una certezza è rappresentata dalle cifre relative al valore del Bitcoin: crollato al di sotto dei 5000 dollari, nel giro di qualche ora è risalito attorno a 11.000, nettamente al di sotto dei 15-16.000 dollari registrati solo 24 ore prima. Stesso andamento, rileva CoinDesk, anche per le altre criptomonete.