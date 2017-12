Legge 104, come fruire dei permessi a ore

(Fotogramma)

Non tutti forse sanno che i permessi per la legge 104 possono essere fruiti anche a ore. A spiegare come usufruirne in modo frazionato è il portale di informazione giuridica Studio Cataldi che precisa come non sia prevista dalla legge 104, ma attraverso delle circolari dell'Inps che fanno chiarezza su come poterne disporre. A stabilire come sia possibile utilizzare i tre giorni al mese nel settore privato, dividendoli in permessi orari è la numero 15995/2007, si legge sullo Studio Cataldi, specificando che non si sarebbero potute superare le 18 ore mensili. In seguito con un altro messaggio, il numero 16866/2007 ha aggiunto che il limite orario di 18 ore vada riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore divise per 6 giorni. Per tutti gli altri casi va applicato questo algoritmo: orario di lavoro diviso numero di giorni lavorati settimanali per tre. Il risultato sono le ore di cui si può fruire in modo frazionato.

Nel settore pubblico, invece, spiega lo Studio Cataldi, è stata subordinata a un'esplicita previsione nel CCNL di comparto. Anche in questo caso il tetto fissato è di 18 ore senza che venga concesso il diritto a godere del residuo nel mese successivo.