Amazon, record al Black Friday: 24 vendite al secondo

(Fotogramma)

La stagione natalizia 2017 ha fatto segnare un nuovo record di vendite per Amazon nel mondo, mentre è cresciuto anche il numero dei clienti Prime: in una sola settimana oltre 4 milioni di persone hanno sottoscritto il proprio abbonamento Amazon Prime, incluse quelle che hanno iniziato il periodo di uso gratuito di 30 giorni.

Il Black Friday è stato il giorno con il più alto numero di prodotti venduti, con oltre 2 milioni di unità ordinate in 24 ore, al ritmo di più di 24 articoli al secondo. Ed ecco alcuni dei prodotti più venduti durante la stagione natalizia 2017 su Amazon.it: tra i giocattoli, la pistola Nerf - Disruptor, Twister, Taboo, La Casa di Malibu di Barbie, Monopoly (versione 2017); tra i Video Games, FIFA 18 per PlayStation 4, Gran Turismo Sport per PlayStation 4, Super Mario Odyssey per Nintendo Switch, Just Dance 2018 per Nintendo Wii, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per PlayStation 4.

Harry Potter Collezione Completa (8 Blu-ray) è andato forte tra i Dvd, insieme ad Oceania, Cattivissimo Me, Ballerina, Ritorno al Futuro Trilogy 1-3 (Steelbook). Per la casa è piaciuto Deik aspirapolvere senza fili 3-in-1, lo stampo per il pandoro, Foppapedretti Assai asse da stiro, Innoocare diffusore di aromi, Gimi Tris carrello portaspesa.

Non potevano mancare le attenzioni per i pet. Tra i prodotti per animali domestici, molto gettonata la spazzola per rimuovere il pelo degli animali Invencase Hurricane, il rivestimento per sedile d’auto AmazonBasics, Cesar cibo per Cani Adulti, delicato Patè con Manzo e Verdurine, le barrette per cani Dentastix Mpack Medium, il pupazzo per cani Kong Wild Knots Squeaker Bears.

E tra i prodotti di largo consumo successo per il Caffè Carracci - confezione da 100 capsule, Caffè Borbone Respresso Miscela Blu - confezione da 100 Capsule, Biscotti OreoShowbox da 1.320 gr, ruota di ChupaChups da 200 pezzi e l'Olio di cocco biologico da 500 ml.