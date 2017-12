Vola il prezzo del petrolio

(Fotogramma)

Dopo l'esplosione di un oleodotto in Libia, ieri il prezzo del petrolio ha subito un'impennata, fino a raggiungere il suo livello più alto in due anni e mezzo. A New York, scrive la Cnn, il prezzo greggio è schizzato al 2,5% sfiorando i 60 dollari al barile, il livello più alto dal giugno 2015. Nel 2016 il prezzo dell'oro nero ha toccato un minimo di 26 dollari al barile fino ad aumentare lentamente dopo che il gruppo Opec ha accettato di limitare la produzione, concordando a novembre di estendere i tagli fino alla fine del 2018.

L'esplosione che si è verificata ieri nel nord-est di Maradah, in Cirenaica, potrebbe portare a una perdita di produzione da 70mila a 100mila barili al giorno, ha detto la National Oil Corporation, compagnia nazionale libica del petrolio, confermando in una nota l'esplosione da cui si è poi propagato un incendio. Waha ha immediatamente dirottato la produzione sulla linea Samah.