Come cambiare un regalo comprato online

(Fotogramma)

La tutela del consumatore? Non termina di certo con il clic dell'acquisto. Parola dell'Unione Nazionale Consumatori, che spiega come far valere i propri diritti anche nel campo dell'e-commerce. Tra resi e sostituzioni, ecco quindi quali sono i tempi per cambiare un regalo comprato online.

Se si compro un regalo sul web, ma la persona che lo riceve scopre un difetto o semplicemente non lo gradisce, è bene sapere che è possibile tornare indietro: "In realtà i due mesi di tempo che si hanno per denunciare il difetto del prodotto al venditore non scattano dalla data dello scontrino, ma da quando si scopre il difetto - spiega Massimiliano Dona, presidente UNC -. Considerato che è impossibile scoprirlo fino a che non si apre il pacco a Natale, i due mesi, semmai, scattano dal 25 dicembre".

"Insomma - chiarisce ancora l'avvocato Dona -, anche se avete acquistato il regalo nel mese di ottobre, con largo anticipo, avete tutto il tempo per far valere i vostri diritti. Passate, quindi, un tranquillo Capodanno ed Epifania. Anche perché la garanzia vale due anni e l’azione si prescrive in 26 mesi, ossia i 2 anni di garanzia più i 2 mesi per denunciare il difetto".