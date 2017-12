Concorso Inps: 22.519 domande per 365 posti

Sono state presentate 22.519 domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo - consulente professionale nei ruoli del personale dell’Inps, area C posizione economica C1. L’età media dei candidati si attesta intorno ai trentatré anni. Lo rende noto l'Inps in un comunicato.

Delle 22.519 domande totali, 14.395 (circa il 64%) presentano titoli ulteriori, non necessari per la partecipazione al concorso, ma valevoli come punteggio aggiuntivo.

Inoltre, riguardo alla certificazione della lingua inglese il 41% dei candidati ha dichiarato di possedere la certificazione C1 o superiore (valevole come punteggio aggiuntivo), mentre il restante 59% la certificazione B2 (necessaria per la partecipazione).