Coca-Cola distribuirà l'amaro Lucano

(Fotogramma)

La compagnia Coca-Cola Hbc Italia diventa dal primo febbraio distributore esclusivo per l'Italia nel canale ''Out of Home'' degli 'spirits' di proprietà del Gruppo Lucano 1894 con sede a Pisticci (Matera), storica azienda conosciuta per il marchio Amaro Lucano. Le due società hanno deciso di porsi come ''interlocutori prestigiosi per il mondo della ristorazione e della mixology con un portafoglio prodotti che oltre allo storico Amaro Lucano, vedrà protagonisti nel canale fuori casa Limoncetta di Sorrento Igp, la Linea Anniversario (Amaro, Limoncello, Sambuca e Caffè), la Linea F.lli Vena (Mirto, Nocino e Liquirizia), oltre ai distillati Grappa Barocca e Grappa Passione Bianca'', secondo quanto reso noto da un comunicato.

''Questa partnership segna per Coca-Cola Hbc Italia un momento storico importante all'interno della sua strategia di Total Beverage Company'', afferma Vitaliy Novikov General Manager Coca-Cola Hbc Italia, aggiungendo che ''la forza distributiva di Coca-Cola Hbc Italia, unita ad un brand iconico come Amaro Lucano, darà vita ad una realtà completamente nuova per il mercato italiano degli spirits''.

''Per l'azienda Lucano e per la mia famiglia, che la guida da quattro generazioni, è motivo d'orgoglio aver stretto un accordo con una delle più grandi multinazionali al mondo che ha apprezzato proprio la nostra lunga storia imprenditoriale e il forte legame con il territorio e la cultura italiana, che rimangono imprescindibili - sottolinea il presidente del Gruppo Lucano Pasquale Vena -. Questa partnership rappresenta un'opportunità di ulteriore grande crescita dei nostri prodotti nel mondo della ristorazione e della mixology dove sono già ben presenti e apprezzati''.