Bonus bebè in arrivo

Bonus bebè confermato ancora per un altro anno: 80 euro al mese ai bambini nati nel 2018. E' quanto prevede l'ultima Legge di Bilancio, che rinnova la misura destinata alle famiglie aventi Isee inferiore ai 25mila euro annui. Il cosiddetto "assegno di natalità", a differenza del 2017, sarà concesso soltanto fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, e non più per 36 mesi. La misura, quindi, non risulta più stabilizzata ma resta il budget totale per il 2018 pari a 185 milioni. L'assegno annuale avrà un importo di 960 euro, da corrispondersi in rate mensili, e verrà concesso a condizione che il nucleo familiare abbia un Isee non superiore ai 25mila euro annui. Se il reddito familiare scende sotto i 7mila euro annui, invece, l'importo annuale dell'assegno sarà raddoppiato. Si stima che la norma riguarderà circa 280mila famiglie nel 2018, il 50% con Isee non superiore a 7mila euro e il 50% con Isee compreso tra 7mila e 25mila euro.