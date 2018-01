Luce e gas, al via l'aumento

Nuovo anno, nuovi rincari in bolletta. Scattano a partire da oggi gli aumenti annunciati a dicembre dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico su luce e gas, che d'ora in poi registreranno rispettivamente un incremento del 5,3% e del 5% per le famiglie e i piccoli consumatori nei servizi di maggior tutela.

La spesa media per l'energia elettrica per la famiglia-tipo (al lordo delle tasse e nel cosiddetto 'anno scorrevole' compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018) sarà quindi di circa 535 euro, con una variazione del +7,5% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, corrispondente a un aumento di circa 37 euro l'anno. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.044 euro, con una variazione del +2,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, corrispondente ad un aumento di circa 22 euro/anno.