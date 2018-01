Superbollo, chi lo deve pagare

(Fotogramma)

Berline di lusso, auto sportive, Suv: chi sceglie il 'macchinone' paga di più. E la stangata è doppia. Insieme al pagamento del classico bollo, per i proprietari di auto potenti e di fascia alta è infatti tempo di superbollo, l'addizionale alla tassa automobilistica che somma, per i veicoli superiori ai 185 Kw (oltre i 251 cavalli), 20 euro ogni chilowatt di potenza in più. Si tratta di un'imposta erariale a carico del proprietario dell'automobile o di chi ne ha l'usufrutto. L'imposta è inoltre a carico dell'utilizzatore anche in caso di leasing. Il pagamento della tassa deve essere effettuato contestualmente a quello del bollo.