Super offerta Ryanair per l'anno nuovo

(Fotogramma)

Milano-Barcellona a 9,99 euro, Roma-Londra a 14,99 e Bologna-Lisbona a 19,99 euro. Sono queste alcune delle super offerte lanciate da Ryanair per festeggiare l'anno nuovo. Una serie di voli a prezzi stracciati per raggiungere le principali destinazioni europee tra gennaio e maggio 2018. Una ghiotta occasione, quindi, per tutti coloro che vorrebbero ritagliarsi una piccola vacanza durante i mesi autunnali o le festività pasquali. I tempi per la prenotazione, però, sono strettissimi: è possibile acquistare i biglietti online solo entro la mezzanotte di oggi.