Pensioni, Padoan: "Abolire riforma Fornero gravissimo errore"

Abolire la riforma Fornero "sarebbe un gravissimo errore. La riforma Fornero è uno dei pilastri del sistema pensionistico italiano e della sostenibilità finanziaria del Paese". Lo sottolinea il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, a margine di una conferenza sul quadro finanziario pluriennale a Bruxelles.

"Naturalmente - aggiunge il ministro - le correzioni sono sempre possibili come, per esempio, nel caso dell'ultima legge di bilancio, in cui sono stati rivisti i meccanismi relativi ai lavori usuranti, che hanno permesso di mitigare l'impatto dell'adeguamento dell'età pensionabile. Si possono sempre migliorare le riforme - conclude - ma abolirle sarebbe del tutto fuori luogo".