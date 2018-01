Buffett: "Bitcoin faranno brutta fine"

(Afp)

Warren Buffett esclude che investirà mai nelle criptovalute. Fondatore della conglomerata Berkshire Hathaway, l'investitore plurimiliardario che oggi vanta un patrimonio superiore agli 80 miliardi di dollari boccia dunque bitcoin e simili, al centro nell'ultimo anno di una corsa repentina al rialzo.

"Posso dire che quasi certamente le criptovalute faranno una brutta fine", ha aggiunto, parlando all'emittente Cnbc. Commenti quelli dell'oracolo di Omaha, in linea con le dichiarazioni del suo storico partner in Bershire Hathaway Charlie Munger, che non prova alcuna attrazione per i bitcoin, bollandoli come una "bolla". Gli investitori "al momento sono eccitati perché gli scambi sono al rialzo" ma "io non sono eccitato", ha detto Munger.