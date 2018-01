Roma, Meleo: "Servizio Atac a rischio blocco"

(Fotogramma)

"La proroga dell'affidamento ad Atac del servizio di trasporto pubblico nella Capitale era ed è necessaria per evitare il rischio di un'eventuale interruzione del servizio". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Linda Meleo nel corso della commissione Mobilità che si è riunita questa mattina.

"La proroga è un provvedimento necessario per sostenere il piano industriale che serve a far ripartire Atac - ha spiegato Meleo - La proroga fino al 2021, prevista in delibera, serve al rilancio aziendale ed è funzionale al concordato".

"Abbiamo scelto di investire sul servizio pubblico per rendere Atac un'azienda finalmente competitiva sul mercato - ha sottolineato l'assessore - Crediamo fermamente che questo percorso di risanamento sia possibile e crediamo nella buona riuscita del piano. Tutti i nostri atti vanno in questa direzione".