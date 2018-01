Whirlpool, 500 licenziamenti

Sciopero Whirpool, immagine di repertorio (Fotogramma)

Embraco, società del gruppo Whirpool, annuncia in una nota "l'intenzione di procedere alla cessazione della produzione nello stabilimento di Riva Presso Chieri (Torino), mantenendo comunque una presenza in Italia". Questo sviluppo, spiegano, coinvolgerà circa 500 lavoratori, ma "prima di giungere a questa decisione", precisano, "sono stati attentamente valutati diversi scenari alternativi, ma nessuno di questi ha rappresentato una soluzione appropriata per continuare la produzione nello stabilimento".

"L'Italia - continua la nota - rimane un Paese importante per Embraco che manterrà qui una presenza con un ufficio commerciale al fine di continuare ad assistere la propria clientela".

L'azienda conferma l'intenzione di avviare la procedura sindacale riguardante la cessazione della produzione nello stabilimento di Riva, dicendosi "pienamente consapevole delle sue responsabilità nei confronti dei propri dipendenti". Infine, concludono, Embraco "lavorerà in stretta collaborazione con i rappresentanti sindacali, le autorità pubbliche e i funzionari locali per cercare soluzioni perseguibili e su misura per il personale coinvolto".

''Il licenziamento collettivo" nello stabilimento Embraco di Riva di Chieri, dice l'assessora regionale al Lavoro, Gianna Pentenero, "equivale, nei fatti, a dismettere del tutto l'attività produttiva''. ''Si tratta - aggiunge Pentenero - di una decisione inaccettabile, così come inaccettabile è il modo in cui è stata condotta l'intera trattativa, lasciando per mesi i dipendenti e le loro famiglie nella totale incertezza, senza interloquire in modo positivo con le istituzioni''. ''La Regione - conclude Pentenero - continuerà a restare al fianco dei lavoratori e del territorio e ad attivarsi affinché, anche attraverso l'imminente convocazione del tavolo ministeriale, sia individuata una soluzione volta a scongiurare i licenziamenti''.