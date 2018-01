Alitalia, è derby Parigi-Berlino

(FOTOGRAMMA)

L'Europa si prepara alle grandi manovre per Alitalia. Air France-Klm e Lufthansa si sono infatti affacciate sul dossier e restano in attesa per la vendita dell'ex compagnia di bandiera italiana.

La compagnia tedesca, in una lettera ufficiale inviata al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, ha fissato le condizioni: profonda ristrutturazione prima, poi tagli significativi e infine l'acquisizione. Del resto, Lufthansa ha sempre parlato di una 'nuova Alitalia', profondamente ristrutturata. Lavoro, sottolinea la compagnia tedesca, che spetta ai tre commissari. Un nuovo incontro è previsto la prossima settimana.

Per quanto riguarda la possibile discesa in campo del colosso franco-olandese, invece, finora rimasto fuori dai giochi, potrebbe essere interessato a rilevare, insieme a Delta e a EasyJet, il vettore italiano. "Non facciamo commenti su questi rumors di mercato", riferisce un portavoce dal quartier generale di Roissy.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, il possibile ritorno di fiamma di Air France-Klm non sembrerebbe cogliere di sorpresa alcuni addetti ai lavori transalpini che, interpellati dall'AdnKronos, dicono che "c'è una complementarità in termini di network" tra Air France-Klm e Alitalia.