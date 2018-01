Ferrero, per l'esercizio 2016-17 un utile di 200 mln per la Spa

Ammonta a 200 milioni di euro l'utile di esercizio di Ferrero Spa, la holding delle attività italiane del gruppo di Alba. Lo comunica la società, precisando come - alla luce della riorganizzazione aziendale e societaria intervenuta - gli utili netti d' esercizio delle diverse entità giuridiche del gruppo in Italia "non possono essere aggregati al fine di un confronto con i risultati di esercizio degli anni precedenti, sia per le intervenute discontinuità societarie sia per gli sfasamenti temporali con cui sono state realizzate".

Nel corso dell'esercizio 2016/2017 Ferrero - si legge in una nota - ha completato il processo che ha portato "alla creazione di entità giuridiche focalizzate ognuna sul proprio ruolo specifico nella gestione complessiva del business (Commerciale, Industriale, Servizi), con l'obiettivo di conseguire una migliore efficienza operativa e una più puntuale trattazione delle questioni commerciali e competitive del mercato italiano".

Fra le diverse entità Ferrero Commerciale Italia S.r.l, nell'esercizio che è andato da settembre 2016 ad agosto 2017, ha registrato una crescita delle vendite sul mercato nazionale dello 0,8% a valore, con un fatturato al 31 Agosto 2017 di 1.429 Milioni ed un utile d’esercizio di 29,8 milioni.

Quanto a Ferrero Industriale Italia S.r.l. gli investimenti sono stati pari a 130,3 milioni di euro, per un totale negli ultimi 10 anni di attività nel perimetro italiano, di 1.119 milioni di Euro. L'utile di esercizio di Ferrero Industriale è stato di 31,2 milioni.

Per Ferrero Management Services Italia l'utile d’esercizio è stato di 2,1 milioni mentre per Ferrero Technical Services è stato di 13 milioni di euro. Sul fronte del lavoro al 31 agosto scorso l'organico di Ferrero S.p.A. e delle quattro Società neocostituite risultava pari a 6.731 risorse.

Infine il Consiglio di Amministrazione della Ferrero S.p.A., per l’esercizio 2017/2018, è stato confermato e vede l'ambasciatore Francesco Paolo Fulci come presidente, mentre i consiglieri sono Alessandro d’Este, Giuseppe Del Duca, Edo Milanesio, Bruno Ferroni, Bartolomeo Salomone.