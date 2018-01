Fca richiama oltre 150mila van

(Afp)

Fca ha annunciato un richiamo volontario per circa 153.859 van negli Stati Uniti per aggiornamenti al software. Il gruppo ha affermato che il problema riguarda il software nei moduli di controllo che, "in rare condizioni" potrebbe arrestare il motore. Fiat Chrysler ha sottolineato di essere a conoscenza di un singolo incidente potenzialmente correlato. Fca non è a conoscenza di eventuali lesioni potenzialmente correlate.

"La maggior parte erano eventi particolari che si sono verificati dopo viaggi di migliaia di chilometri ma i clienti sono stati in grado di riavviare i loro veicoli subito dopo", ha spiegato Fca in una nota. Il richiamo riguarda i van Pacifica del 2017, tra cui 153.859 veicoli venduti negli Stati Uniti, ha spiegato Fca. Sono escluse dal richiamo le versioni ibride.