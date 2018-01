Air France smentisce: "Nessuna offerta per Alitalia"

(Afp)

Il gruppo Air France-KLM ha smentito ufficialmente di avere presentato un'offerta per l'acquisto di Alitalia. In un comunicato, riportato dalla stampa francese, il gruppo "nega di aver presentato un'offerta per l'acquisizione di Alitalia". Il documento smentisce le affermazioni fatte ieri in un'intervista televisiva dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che aveva menzionato la presenza di Air France-Klm al fianco di EasyJet fra i pretendenti alla compagnia aerea.