Benzina e diesel, prezzi ancora su

(Fotogramma)

Lieve coda di rialzi sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che invertono la rotta e ritrovano il segno meno, infatti, dopo i movimenti in salita della scorsa settimana si registra oggi solo un leggero ritocco all’insù di IP sul prezzo raccomandato del diesel (+0,5 cent).

Sul territorio, intanto, prezzi praticati in crescita a valle dei recenti interventi delle compagnie. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,563 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,552 a 1,583 euro/litro (no-logo 1,537). Il prezzo medio praticato del diesel è pari a 1,429 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,422 a 1,452 euro/litro (no-logo a 1,408).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,692 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,660 a 1,769 euro/litro (no-logo a 1,576), mentre per il diesel la media è a 1,561 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,534 a 1,645 euro/litro (no-logo a 1,447). Il Gpl, infine, va da 0,661 a 0,675 euro/litro (no-logo a 0,649).