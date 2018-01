Isee e agevolazioni, tutte le novità

(FOTOGRAMMA)

Oggi scadono gli ISEE 2017. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - strumento con cui viene valutata e confrontata la situazione economica delle famiglie - da oggi deve essere aggiornato.

"Vi ricordiamo che TUTTI gli ISEE scadranno il 15 gennaio 2018" sta ricordando da alcuni giorni l'Inps attraverso i canali social.

"Dal 15 gennaio per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate o per continuare a beneficiare delle stesse sarà necessario presentare una nuova DSU per ottenere il rilascio del nuovo ISEE2018" avverte poi l'istituto.

E sul proprio sito, l'Inps mette a disposizione degli utenti le istruzioni su come compilare tale Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta del nuovo indicatore.