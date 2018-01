Joint venture Ibm-Maersk per piattaforma digitale blockchain

(Fotogramma)

Ibm e Moeller Maersk danno vita a una joint venture per fornire metodi più sicuri ed efficienti di conduzione del commercio globale attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain. Il colosso americano dell'informatica e il gruppo danese che si occupa di spedizioni, logistica e container, hanno nominato Michael J. White, ex-Presidente di Maersk Line nel Nord America, Ceo della nuova società. Una volta ottenute le autorizzazioni normative, le soluzioni create dalla joint venture dovrebbero essere disponibili entro sei mesi. La società avrà sede nell'area metropolitana di New York.

La joint venture si pone l’obiettivo di offrire al mercato una piattaforma digitale, sviluppata su open standard e disegnata per un uso da parte dell’intero ecosistema dello shipping, per rispondere al bisogno di maggior trasparenza e semplicità nella movimentazione delle merci. La piattaforma utilizzerà la blockchain, così come altre tecnologie cloud su open standard - incluse Intelligenza Artificiale, Internet of Things e analytics fornite da Ibm Services - per aiutare le organizzazioni di ogni tipologia a muovere e tracciare digitalmente le merci da un capo all’altro del globo. Produttori, società di navigazione, spedizionieri, operatori portuali e di terminal, autorità doganali e, in ultima analisi, i consumatori, trarranno tutti vantaggio dalla nuova tecnologia.

Una blockchain basata sulla tecnologia “distributed ledger”, un registro messo a fattore comune, garantisce una condivisione immutabile di tutte le transazioni che avvengono sul network, permettendo alle parti autorizzate l'accesso in tempo reale a informazioni affidabili, perché da loro stessi validate. La sua applicazione ai processi del commercio mondiale introduce nel flusso di dati una nuova forma di comando e consenso, ponendo i singoli partner nelle condizioni di collaborare e di fornire una visione unica di ogni transazione senza compromettere dettagli, confidenzialità e privacy.

La joint venture permetterà a Ibm e Maersk di commercializzare le soluzioni su ampia scala mettendole a disposizione di un più ampio numero di organizzazioni globali, molte delle quali hanno già espresso interesse e stanno esplorando modalità di utilizzo della piattaforma. Tra queste possono essere incluse General Motors e Procter and Gamble - per la semplificazione delle complesse supply chain gestite -, e spedizionieri e aziende di logistica quali Agility Logistics per migliorare i servizi di espletamento delle formalità doganali.

Altre autorità doganali e governative, quali Singapore Customs e Peruvian Customs, esploreranno la collaborazione per poter facilitare i flussi commerciali e incrementare la sicurezza. Operatori di terminal a livello globale come Terminal APM e PSA International utilizzeranno la piattaforma per arricchire la collaborazione portuale e migliorare la pianificazione. Con il supporto della Guangdong Inspection e il Quarantine Bureau, connettendo il sistema di tracciabilità globale per l'importazione e l'esportazione di merci, la piattaforma potrà fornire agli utenti l'accesso a importanti corridoi commerciali all'interno e all'esterno della Cina.

Maersk e Ibm stanno anche istituendo un comitato consultivo composto da esperti d’industria per contribuire a definire ulteriormente la piattaforma e i suoi servizi, fornire indicazioni e feedback su importanti fattori industriali e promuovere standard aperti.La nuova società prevede di commercializzare inizialmente due funzionalità.

La prima, Shipping Information Pipeline, garantirà la visibilità di tutti gli stadi del processo della supply per consentire alle parti coinvolte di scambiare le informazioni su ogni evento spedizione in modo sicuro, senza interruzioni e in tempo reale.

La seconda funzionalità, Paperless Trade, digitalizzerà e automatizzerà i documenti cartacei consentendo agli utenti finali di inviarli, convalidarli e autorizzarli in modo sicuro, contribuendo in ultima analisi a ridurre i tempi e i costi relativi all’espletamento delle formalità e alla movimentazione del carico. Contratti intelligenti abilitati dalla tecnologia blockchain assicurano l’adempimento e la velocizzazione di tutte le autorizzazioni richieste al fine di ridurre gli errori.