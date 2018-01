Meridiana, al via settimana di sconti

(Fotogramma)

Meridiana lancia da oggi un'operazione promozionale sull'intero network della compagnia: su tutti i voli nazionali ed internazionali operati dal 1 febbraio al 27 ottobre 2018 sarà applicato uno sconto del 20% prenotando entro la mezzanotte del 22 gennaio prossimo. "Per risparmiare non serve partire ora. Basta prenotare subito", recita lo slogan della promozione.

"Abbiamo voluto presentare la nostra promozione puntando in modo diretto e chiaro sull'elemento più vantaggioso per i nostri clienti, ovvero il prezzo che, grazie all'acquisto anticipato e alla promozione del 20% di sconto è un'occasione imperdibile per volare in vacanza e non solo", afferma Andrea Andorno, chief commercial officer di Meridiana. "Ad esempio, dal prossimo giugno, sarà possibile raggiungere da Milano le nuove destinazioni New York e Miami acquistando un biglietto di andata e ritorno rispettivamente a partire da 305 e 313 euro".

LA PROMOZIONE - La promozione, sottolinea la compagnia, è un'occasione unica per pianificare tutti i propri spostamenti: dai viaggi di lavoro, ai soggiorni balneari, ai tour nelle grandi metropoli internazionali alle vacanze della famiglia. La promozione è valida per tutte le mete servite da Meridiana, con un risparmio immediato del 20% sulla tariffa scelta (escluse tasse aeroportuali e supplementi).

LE DESTINAZIONI - Il network di Meridiana raggiunge 10 tra le più importanti destinazioni nel Mediterraneo e dintorni: la Sardegna (Olbia) il sud della penisola (Napoli, Lamezia Terme, Catania e Palermo), le Canarie (Tenerife e Fuerteventura), Capo Verde e l'Egitto (Sharm El-Sheikh e Il Cairo).

Per quanto riguarda invece le destinazioni più lontane, tutte comprese nella promozione, Meridiana vola a: Mosca, Dakar, Accra, Lagos L'Avana, La Romana, Fortaleza e Recife, Mauritius, Mombasa, Zanzibar, New-York e Miami, servite queste ultime due dai nuovi collegamenti diretti da Malpensa a partire dal prossimo giugno e raggiungibili anche da Catania, Palermo, Napoli e Roma via Malpensa.