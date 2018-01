Carburanti, i prezzi di benzina e diesel

Foto di repertorio (Fotogramma)

La forza dell'euro - che ha toccato lunedì la punta massima da tre anni - e le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo sempre piuttosto stabili mantengono la calma sui prezzi consigliati alla pompa. Come ricorda la Staffetta Quotidiana le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri vedevano la benzina a 403 euro per mille litri (+2), il diesel a 428 euro per mille litri (-1).

Quanto alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico registravano la benzina self service a 1,565 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,537), diesel a 1,431 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,409). Gpl a 0,660 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,648), metano a 0,963 euro/kg (+1 millesimo, pompe bianche 0,952).