Mutui, le migliori offerte di gennaio

(Fotogramma)

Quale mutuo è bene accendere? A pochi giorni dall’inizio del 2018, gli aspiranti mutuatari si interrogano sulla fatidica domanda: quale sarà la migliore offerta presente sul mercato per il prossimo anno?

Il presupposto per risparmiare è mettere a confronto le varie proposte. Gennaio si apre con delle novità: UBI, Credem, BNL e Cariparma hanno fatto alcuni ritocchi verso il basso dei tassi.

Per avere un'idea delle migliori offerte di gennaio più nel dettaglio, vediamo quali sono le banche che offrono le condizioni più convenienti. Ecco due simulazioni di acquisto realizzate per AdnKronos da MutuiSupermarket.it:

Simulazione per mutuo a tasso variabile- Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

Fra gli istituti che offrono i mutui più vantaggiosi figurano ai primi 5 posti Credem (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,80%; TAN 0,47%; rata 611,05 €; TAEG 0,78%), Che Banca! (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,03%; TAN 0,70%; rata 625,04 €; TAEG 0,82%), Banca Sella (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,00%; TAN 0,67%; rata 623,21 €; TAEG 0,83%), Hello Bank! (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,73%; rata 627,19 €; TAEG 0,84%), IW Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 €; TAEG 0,90%).

Seguono BNL (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,73%; rata 627,19 €; TAEG 0,90%); Webank (istruttoria online; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,90%; TAN 0,90%; rata 637,63 €; TAEG 0,93%); UBI Banca (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 €; TAEG 0,94%); Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,15%; TAN 0,78%; rata 630,27 €; TAEG 0,94%); Crédit Agricole - Cariparma (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,18%; TAN 0,85%; rata 634,59 €; TAEG 0,94%).

Simulazione per mutuo a tasso fisso- Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

In questo caso le 5 offerte migliori sono quelle di IWBank (istruttoria online; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,76%), Hello Bank (istruttoria online; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,77%), Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; TAN 1,60%; rata 682,02 €; TAEG 1,78%), Crédit agricole – Cariparma (istruttoria in filiale; TAN 1,68%; rata 687,22 €; TAEG 1,78%), BNL (istruttoria in filiale; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,83%).

Seguono Credem (istruttoria in filiale; TAN 1,56%; rata 679,43 €; TAEG 1,89%); Banca Sella(istruttoria in filiale; TAN 1,80%; rata 695,05 €; TAEG 1,98%); Webank (istruttoria online; TAN 1,94%; rata 704,27 €; TAEG 1,98%); UBI Banca (istruttoria in filiale; TAN 1,85%; rata 698,33 €; TAEG 2,03%); Deutsche Bank (istruttoria in filiale; TAN 1,99%; rata 707,57 €; TAEG 2,14%).