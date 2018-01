Rc auto, ecco l'ultimo sito truffa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Polizze truffa con falsa certificazione Ivass. A segnalare la presenza del sito www.assicurazionimonte.it, oggi off line, è lo stesso Istituto di vigilanza per le assicurazioni. Nella homepage c'era addirittura l'immagine contraffatta di una pagina delle imprese della stessa Ivass con informazioni sulla compagnia 'Assicurazioni Monte - Agenzia di Assicurazioni'. L'impresa era in realtà inesistente, nonché i dati identificativi di intermediari assicurativi regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari, che hanno negato ogni coinvolgimento con l'attività posta in essere per il tramite del predetto sito.

Pertanto, l'intermediazione di polizze assicurative a marchio Helvetia Compagnia Svizzera per il tramite del suddetto sito internet è da considerarsi attività irregolare e l’Ivass ha segnalato tali fatti alle Autorità competenti.