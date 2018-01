Bper Banca accoglie gruppo di universitari turchi

Bper Banca ha ospitato nei giorni scorsi nella sede della direzione territoriale Lombardia-Triveneto in Via Negri a Milano una delegazione di studenti senior della Bilkent University di Ankara. La Bilkent University è una università privata della Turchia, che ha come obiettivo principale quella di creare un centro di eccellenza nell'istruzione superiore e nella ricerca. 'Bilkent' è infatti l'acronimo in lingua turca di 'bilim kenti', ovvero “Città della scienza".

L’evento, si spiega dalla banca, è parte di una serie di meeting a cui gli studenti turchi stanno prendendo parte in alcune istituzioni bancarie e finanziarie italiane, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche operative e i modelli utilizzati nei rispettivi ambiti economici. Bper Banca è stata contattata dall'università sulla base delle referenze ottenute direttamente dal sistema bancario turco.

Nel corso della giornata gli studenti hanno visitato i locali della Direzione Territoriale e ascoltato le relazioni degli esperti di Bper Banca: Michele Bandini (Ufficio Mercati Internazionali) ha raccontato la storia dell’Istituto, mentre Diego Baroncini (Banking Area Manager for Turkey and Middle East Area) e Fabio Jeran (Corporate Finance & M&A Advisory) hanno analizzato questioni più specifiche relative rispettivamente all’attività di export trade finance e corporate finance del Gruppo Bper.