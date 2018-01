Finmeccanica, prosciolti Orsi e Spagnolini

(Fotogramma)

Il gup di Busto Arsizio ha decretato il "non luogo a procedere" per Giuseppe Orsi e Bruno Spagnolini, rispettivamente ex ad di Finmeccanica ed ex numero uno di AgustaWestland, per un contratto concluso da AgustaWestland con il governo algerino. "L’anno scorso era già stata dichiarata priva di fondamento, con conseguente archiviazione, l’ipotesi di una corruzione nella vicenda algerina. Ora il giudice ha escluso perentoriamente anche l’addebito di frode fiscale" spiega il pool difensivo, i legali Ennio Amodio, Novella Galantini, Massimo Bassi e Anna Lago.

"Naufraga definitivamente nel mare delle chimere giudiziarie anche l’ultima indagine promossa e coltivata dalla procura di Busto, sui presunti rapporti illeciti della società elicotteristica AgustaWestland con il governo algerino", evidenziano gli avvocati. La decisione odierna arriva dopo l’assoluzione pronunciata l’8 gennaio scorso dalla corte d’Appello di Milano nel processo per corruzione internazionale relativo a forniture al governo indiano.

"Non resta quindi nulla dell’originario impianto accusatorio che attribuiva ai manager di AgustaWestland un ruolo inappropriato nella gestione dei rapporti commerciali con i Paesi acquirenti dell’alta tecnologia messa a punto dagli ingegneri di Cascina Costa di Samarate", aggiungono. "Forse gli investigatori potevano accorgersene anche senza una lente d’ingrandimento: bastava fare una analisi industriale e non inseguire false piste inaugurate da inattendibili informatori accreditati invece come bocche della verità", concludono i difensori.