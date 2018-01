Instagram, ecco la novità

(Adnkronos)

Arrivano su Instagram gli sticker in formato Gif per le Stories. "Toccando l'opzione per aggiungere uno sticker a una foto o a un video nelle Storie, d'ora in poi vedrai una nuova opzione relativa alle Gif. Basta toccarla per aprire una libreria con centinaia di migliaia di sticker in movimento supportati da Giphy" annuncia il social network.

È possibile curiosare tra le Gif di tendenza o cercare un adesivo di qualsiasi tipo tramite la barra di ricerca. Gli adesivi Gif sono disponibili a partire dalla versione 29 di Instagram per iOS e Android.