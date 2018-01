Italo sbarca a Piazza Affari

Italo accelera verso Piazza Affari. La società rende noto, infatti, di aver presentato oggi la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A e di aver depositato presso Consob, ai fini della loro pubblicazione all’esito della relativa istruttoria, la nota informativa sugli strumenti finanziari oggetto della Quotazione e la nota di sintesi.

Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e all'approvazione del Prospetto da parte di Consob, la quotazione dovrebbe arrivare entro febbraio.

È previsto che il requisito della sufficiente diffusione del titolo, che costituisce presupposto per la quotazione, sia realizzato tramite un collocamento di azioni, poste in vendita da alcuni tra i principali azionisti della Società, da effettuarsi presso investitori istituzionali in Italia e al di fuori degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, e negli Stati Uniti d’America presso qualified institutional buyers come definiti nella Rule 144A promulgata ai sensi del Securities Act e in conformità con le disposizioni ivi previste.

Le azioni che saranno poste in vendita nell’ambito dell’Offerta rappresentano una percentuale compresa tra il 35% e il 40% del capitale sociale di Italo e saranno messe a disposizione, nelle proporzioni che saranno definite in tempo utile prima dell’avvio dell’offerta, da alcuni tra i principali azionisti della società.

Analogamente, il numero complessivo di azioni oggetto dell’Offerta, così come altre condizioni rilevanti della stessa, saranno determinati in prossimità dell’inizio del periodo di offerta. Nell’ambito dell’offerta, è altresì prevista la concessione di una c.d. opzione greenshoe su un numero di azioni non superiore al 15% delle azioni oggetto dell’offerta medesima.

Costituita nel 2006 da un gruppo di primari imprenditori italiani a seguito della liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario per passeggeri, Italo ha rivestito sin dall'aprile del 2012, anno in cui è divenuta operativa, un ruolo importante nel processo di creazione e sviluppo del mercato ferroviario ad alta velocità italiano. La sua flotta collega le città italiane più densamente popolate ed economicamente attive del territorio. Grazie all'operatività dei 17 treni della Flotta EVO prevista per il mese di novembre 2019, l'Emittente intende incrementare il numero totale dei servizi giornalieri resi sulle rotte già coperte dal proprio servizio ed estendere la propria offerta alla linea Ovest-Est che toccherà le città di Torino - Milano - Venezia, nonché estendere il servizio Napoli/Roma - Verona verso Bolzano.