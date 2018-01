Padoan: "Flat tax come fatina blu"

(Foto Afp)

"Quando si abbassa una tassa, che la si faccia piatta o articolata, ci vuole una copertura. Si deve mettere sul piatto una copertura. Se posso fare una battuta", l'introduzione della flat tax "fa parte delle proposte che chiamo bacchette magiche o fatina blu, perché sono miracolose. E spesso sono divertenti da ascoltare". Lo afferma il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, in conferenza stampa al termine dell'Ecofin a Bruxelles.

Tutti i ministri delle Finanze dei Paesi Ue "sono al corrente del fatto che quello che è previsto" in relazione alle prossime elezioni politiche italiane "è uno scenario di incertezza. E, siccome associano questo al fatto che, in quattro anni di stabilità di politica economica, l'Italia ha fatto dei passi avanti - ha sottolineato - cosa che non dico io ma che dicono i miei colleghi, c'è, implicitamente o esplicitamente, la preoccupazione che ci possa essere un'interruzione del progresso verso la stabilità e la crescita".