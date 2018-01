Vino e cibo Dop e Igp valgono 15 mld euro

Un patrimonio da 15 miliardi di euro con una crescita record del 6%. Sono i numeri dei prodotti agroalimentari italiani di eccellenza, l’universo delle Dop, Igp e Stg rilevati dal Rapporto 2017 di Ismea-Qualivita giunto alla XV Edizione e presentato oggi a Roma. Dal rapporto emerge che si rafforza il primato mondiale dell’Italia per numero di prodotti DOP IGP con ben 818 Indicazioni Geografiche registrate a livello europeo nel 2017.

Il comparto esprime i risultati più alti di sempre anche sui valori produttivi con 14,8 miliardi di valore (6,6 mld del food e 8,2mld del Wine) alla produzione e 8,4 miliardi di valore all’export (3,4 mld del food e 4,97 mld del wine).

Dati che testimoniano una crescita del +6% su base annua e un aumento dei consumi nella GDO del +5,6% per le vendite Food a peso fisso e del +1,8% per il Vino. Anche il trend degli ultimi 10 anni mostra una crescita continua del sistema DOP IGP che ha così affermato il proprio peso economico nel Paese fino a rappresentare l’11% dell’industria alimentare e il 22% dell’export agroalimentare nazionale. In dieci anni il compartimento Dop e Igp addirittura ha registrato un aumento in valore del 70% e dell’export del 143%.