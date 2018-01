Sky senza parabola

(Fotogramma)

Novità in arrivo in casa Sky. La pay tv avrebbe in programma di rendere tutti i suoi canali e contenuti disponibili online, offrendo ai clienti la possibilità di eliminare la parabola satellitare. Lo scrive la Bbc, secondo cui l'Italia sarà il primo mercato ad avere la possibilità di guardare online tutti i canali Sky, seguita dall'Austria, poi toccherà al Regno Unito a fine anno o nel 2019.

La società offre già alcuni programmi online con i suoi servizi Sky Go e Now TV. La pay tv ha detto che offrire quest'opzione è stato un "grande sviluppo" per Sky perché gli ha permesso di entrare in nuovi mercati. La compagnia spera ora che rendere più largamente disponibili i suoi canali possa aumentare sia le entrate sia gli utili.

Sky, scrive la Bbc, continuerà a trasmettere via satellite. Questa mossa consentirà ai clienti che non hanno la possibilità di installare un'antenna parabolica o preferiscono non averla di vedere comunque i contenuti Sky, ha spiegato un portavoce. Sarà necessario però possedere un decoder. La scelta della società è una risposta alla grande concorrenza messa in campo da parte di servizi di streaming come Netflix.