Federlegno, tappa in Campania per presidente Orsini

Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo

Tappa in Campania per il "roadshow" del presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, da quasi un anno in carica al vertice della federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento. E' l'ottava tappa del "giro d'Italia" che Orsini sta compiendo per ascoltare l'imprenditoria locale, approfondire le esigenze e le problematiche, fare il punto sulla situazione del mercato e dedicare attenzione ai progetti su cui la Federazione sta lavorando.

Il ragionamento del tour, spiega Orsini, "è questo: in un momento così delicato, è un dovere per chi fa associazione essere vicino agli associati. Negli anni passati Federlegno è stata molto 'Milanocentrica', ritengo invece che dobbiamo fare un percorso diverso, di ascolto del territorio e capire le sue specificità".

Quella della Campania è sicuramente "la produzione di cassette in legno per l'ortofrutta, con aziende che ne realizzano anche 8mila all'ora. Il competitor in questo campo è la plastica, e in un periodo in cui si parla tanto di bio è un tema è bisogna affrontare anche sulla grande distribuzione. Non si può scherzare sul cibo che si mangia, è un settore sul quale bisogna porre un po' di attenzione".

C'è poi la parte dell'arredo, che in Campania "fattura circa 300 milioni di euro. Non siamo ai livelli della Lombardia, del Veneto o delle Marche - sottolinea Orsini - ma il ragionamento è: bene difendere i player più importanti che ci rappresentano nel mondo con il made in Italy, ma il nostro obbligo è anche far crescere i più piccoli portando le esperienze positive dove non si sono ancora fatte. L'aspetto positivo qui è che in Campania l'associazionismo è molto compatto, è una buona cosa".