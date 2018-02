Da Assosistema le proposte per migliorare i servizi a sanità e turismo e i DPI

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Garantire e migliorare un servizio di qualità nel settore del turismo, della sanità e della sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle regole e dell’ambiente. Questo l’obiettivo del documento programmatico di Assosistema, l’Associazione che in Confindustria rappresenta le imprese che operano nei settori della sicurezza igienica dei Dispositivi tessili e medici riutilizzabili e della sicurezza sul lavoro con la fornitura di Dpi, Dispositivi di protezione individuale.

Assosistema ha coinvolto Confindustria nella condivisione dei contenuti del documento e intende proseguire nel percorso presentando le proprie istanze alle forze politiche, affinché siano comprese non solo nel periodo di campagna elettorale, ma anche recepite dal futuro Governo.

"Le imprese associate ad Assosistema svolgono un servizio molto importante e delicato che necessita del rispetto delle norme di legge e modelli di gestione efficaci, sicuri e sostenibili, in linea con le aspettative e le esigenze della collettività - ha detto Marco Marchetti, Presidente di Assosistema – La categoria ha maturato negli anni competenze tali che le hanno permesso di promuovere delle buone pratiche che, a partire dal concetto di sostenibilità ambientale e del principio del riutilizzabile, garantiscono sicurezza del servizio, occupazione stabile, regolamentazione del mercato e contrasto della concorrenza sleale. Un esempio: promuovere incentivi fiscali per le strutture commerciali che impiegano il tessile riutilizzabile nell’esercizio della propria attività. Il cambio di passo nella concezione del riutilizzo dei materiali nei settori del turismo e della sanità è maturo. Alle istituzioni chiediamo di metterlo in atto".