Tim, Vodafone, Wind e 3: le offerte di febbraio

(Afp)

Nuove offerte delle compagnie telefoniche per il mese di febbraio. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind e 3.

TIM

Tim ha lanciato le nuove offerte Tim Senza Limiti, con minuti e chat delle app di messaggistica illimitati a partire da 12 euro al mese. Il costo varia in base al quantitativo di GB previsto. Minuti e Giga sono validi anche all’estero.

In dettaglio: Tim Senza Limiti Silver: minuti illimitati, messaggistica e social senza consumare dati e 2 GB di traffico internet in LTE a 15€ al mese. Scegliendo la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento, il costo si riduce a 12€ mensili.

Tim Senza Limiti Gold: minuti illimitati, messaggistica e social senza consumare dati e 8 GB di traffico internet in LTE a 25€ al mese. Scegliendo la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento, il costo si riduce a 18€ mensili.

Tim Senza Limiti Platinum: minuti illimitati, messaggistica e social senza consumare dati e 50 GB di traffico internet in LTE (superata la soglia, si continua a poter navigare a velocità ridotta) a 59€ al mese. Scegliendo la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento, il costo si riduce a 49€ mensili. Per chi chiama soltanto (senza app di messaggistica incluse) Tim Senza Limiti Voce prevede minuti illimitati verso tutti a 10€ al mese.

VODAFONE

Vodafone Italia punta a soddisfare i bisogni di comunicazione e intrattenimento di tutta la famiglia con Vodafone One, la nuova offerta che include per la casa la velocità di IperFibra, la rete mobile 4.5G e i contenuti di Vodafone TV con la comodità di gestire in un unico conto telefonico le spese del nucleo famigliare.

Con Vodafone One, i clienti possono avere IperFibra Vodafone fino a 1 Gigabit al secondo, sempre più performante grazie alla nuova Vodafone Power Station; Giga Vacanza con 40 Giga in regalo sulla SIM mobile per navigare come a casa anche in vacanza; e per lo smartphone tutta la velocità del 4.5G con 1000 minuti, 1000 SMS e 5GB e Vodafone Pass Social & Chat incluso per navigare sui social senza consumare i propri Giga. Il tutto a 29,90 euro ogni 4 settimane.

E per le famiglie più numerose, con Vodafone One è possibile avere fino a 3 SIM mobili, alle stesse condizioni della prima SIM a soli 10 euro ogni 4 settimane in più l’una.

Inoltre, gli appassionati di film e serie tv possono aggiungere Vodafone TV, il servizio di Vodafone Italia che integra in un’unica piattaforma tv tradizionale, on demand e Internet TV, a 10 euro ogni 4 settimane.

Per l’offerta Vodafone One - e per i piani IperFibra Family e SuperADSL Family - è disponibile la nuova Vodafone Power Station, che rappresenta l’ultima innovazione tecnologica dopo la Vodafone Station Revolution lanciata nel 2014 e può connettere contemporaneamente tutta la famiglia, grazie al Wi-Fi potenziato con le 7 antenne in Dual Band. I già clienti potranno richiedere la Vodafone Power Station a partire dal 1 febbraio.

- V by Vodafone è invece il nuovo ecosistema di oggetti connessi Internet of Things disponibile per i clienti consumer di Vodafone Italia:

- V Camera by Vodafone è la video camera di sicurezza in alta definizione per monitorare e registrare da remoto qualsiasi luogo coperto da rete 3G e 4G. Ha un costo iniziale di 379 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 5 euro (che potrà essere addebitato in fattura o su credito residuo).

- V Auto by Vodafone è il dispositivo ‘plug & drive’ per il monitoraggio della propria auto. Ha un costo iniziale di 79 euro e un canone ogni 28 giorni di 5 euro.

- V Bag by Vodafone è il tracker impermeabile e dalle dimensioni compatte per valigie, borse a mano e zaini pensato per ridurre il rischio di furti e smarrimento. Ha un costo iniziale di 59 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 3 euro.

- V Pet by Vodafone è il tracker per animali domestici che consente di monitorarne la posizione, i movimenti e lo stato di attività. Ha un costo iniziale di 49 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 5 euro.

WIND

Il brand Wind lancia nuove offerte dedicate alla telefonia fissa e mobile. ‘Wind Home Family Edition’, al centro dello spot tv attualmente on air, è la nuova offerta convergente per navigare alla massima velocità, in relazione alla copertura di rete. La proposta, semplice, chiara e senza costi aggiuntivi, offre Fibra fino a 1000 Mb per la casa e 100 Giga per le sim ricaricabili Wind della famiglia, al prezzo bloccato di 24,90 euro al mese, con attivazione gratuita.

‘Wind Home’ è disponibile anche per Adsl e partita IVA a costi e condizioni identici. Per le nuove attivazioni di questa offerta, la fatturazione sarà calcolata in base al mese solare. Con ‘Fibra Pass’, inoltre, la linea Adsl passerà alla Fibra non appena la nuova tecnologia sarà disponibile nella zona in cui è stata attivata l’offerta ‘Wind Home’.

Wind, per la telefonia mobile, offre soluzioni con minuti e internet illimitato, ‘Giga Full Speed’ e hot spot incluso. La nuova ‘Wind Plus’ consente di raddoppiare, quando necessario, minuti, sms e Giga. Nelle offerte ‘All Inclusive Unlimited’ per ricaricabile, ‘Wind Magnum’ per abbonamento e ‘Wind Magnum Pro’ per Partita IVA, il servizio ‘Wind Plus’ ha un costo di 6 euro ogni tre mesi.

3

Il brand 3 propone offerte dedicate ai clienti più attenti alla tecnologia e all’innovazione.

La promozione ‘Porta un Amico in 3’, al centro dello spot tv attualmente on air, offre vantaggi sia per chi presenta l’amico sia per l’amico che sceglie di passare a 3. Il primo avrà 15 Giga aggiuntivi sulla propria offerta e l’amico avrà la possibilità di attivare la ‘ALL-IN Prime Per Te’, con 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga al costo di 7 euro invece di 10, oppure la ‘ALL-IN Master Per Te’ con minuti illimitati, 1000 sms e 30 Giga a 10 euro invece di 15.

La proposta di 3 comprende nuove offerte con telefono incluso. La nuova ‘ALL-IN Prime Special’ prevede, al costo di 7 euro al mese, 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga di traffico Internet e la possibilità di aggiungere uno smartphone, come ad esempio il Huawei Mate 10 PRO, con 10 euro in più al mese.

‘FREE Prime Special’ include uno smartphone sempre nuovo ogni anno, 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga, a partire da 22 euro al mese. Nell’offerta è compresa l’opzione Kasko, il servizio per proteggere il cellulare dai danni accidentali.

‘ALL-IN Prime Special’ e ‘FREE Prime Special’ comprendono il nuovo servizio ‘GIGA BANK’ che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli in qualsiasi momento.

Con l’attivazione delle offerte ‘ALL-IN Master Special’ e ‘3Cube Special’ è possibile avere 80 Giga e minuti illimitati al costo di 20 euro al mese e, grazie al servizio ‘Night FREE’, non vengono consumati i Giga dalla mezzanotte alle 8.00 del mattino successivo.

Ai professionisti con Partita IVA, 3 propone ‘ALL-IN Master PRO’, con minuti illimitati in Italia e all’estero, 1000 sms e 30 Giga, con ‘GIGA BANK’, a 15 euro al mese, con la possibilità di aggiungere uno smartphone di fascia alta ad un prezzo vantaggioso.

‘3Fiber’, infine, è la nuova offerta convergente, per navigare con la Fibra alla massima velocità. La proposta, trasparente e conveniente, offre, infatti, Fibra fino a 1000 Mb al prezzo bloccato di 24,90 euro al mese, senza costi aggiuntivi. I nuovi e i già clienti mobili 3 hanno la possibilità di includere nell’offerta 15 Giga al mese in più, regalare 15 Giga al mese a quattro altri numeri 3 a scelta e accedere alle offerte mobili ‘ALL-IN Prime Special’ e ‘ALL-IN Master Special’ a prezzi scontati e bloccati.

Per le nuove attivazioni di ‘3Fiber’, la fatturazione sarà calcolata in base al mese solare. Con ‘Fibra Pass’, infine, la linea Adsl passerà alla Fibra non appena la nuova tecnologia sarà disponibile nella zona in cui è stata attivata l’offerta ‘3Fiber’ .