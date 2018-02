Galletti visita azienda modenese di case in legno 'green'

(Fotogramma)

"Oggi ho avuto l'ennesima conferma del grande lavoro fatto per la ricostruzione post sisma. Avete reso un grande servizio al nostro Paese. È possibile conciliare sviluppo e ambiente e voi siete una parte fondamentale di un'economia circolare che ruota intorno al legno". Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in visita allo stabilimento Sistem Costruzioni di Solignano di Castelvetro (Modena), azienda che realizza edifici e case in legno eco-sostenibili, all’avanguardia in termini di sicurezza antisismica, durata nel tempo, riduzione dei consumi.

Le costruzioni in legno coniugano comfort abitativo in una composizione architettonica dal design innovativo a zero impatto ambientale. Una progettazione accurata e ben integrata consente infatti la realizzazione di strutture ad altissimo risparmio energetico per le quali il bilancio tra l’energia prodotta e quella consumata è pari (Zero Energy Building) o prossimo (Near Zero Energy Building) a zero.

Inoltre, il legno è una materia prima interamente rinnovabile con percentuali di riciclo altissime, emblema di responsabilità ambientale e sociale. L’elevata versatilità dei sistemi costruttivi in legno consente poi di ricreare composizioni architettoniche senza limiti di progettazione, ricalcando forme e geometrie particolari e seguendo un andamento progettuale personalizzabile. I tempi di costruzione sono rapidi e le performance tecniche alte: il materiale ligneo offre un ottimo isolamento termico e presenta una struttura resistente e allo stesso tempo elastica, garantendo così la massima sicurezza in caso di sisma.